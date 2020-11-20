ВИДЕО │ В Ласнамяэ ночью открытым пламенем полыхал автомобиль

В центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 21:35, через 14 минут возгорание было ликвидировано. Остальные автомобили не пострадали.

Причины случившегося выяснит полиция.

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