20.11.2020, 09:18

ВИДЕО │ В Ласнамяэ ночью открытым пламенем полыхал автомобиль

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Вчера поздно вечером спасатели получили вызов к представительству Mustakivi Toyota в столичном районе Ласнамяэ, где открытым пламенем полыхал автомобиль.

В центр тревоги сообщение о пожаре поступило в 21:35, через 14 минут возгорание было ликвидировано. Остальные автомобили не пострадали.

Причины случившегося выяснит полиция.

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