13.06.2019, 19:20

ВИДЕО | В Курессааре молния ударила в многоквартирный дом и подожгла крышу


rus.delfi.ee
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Сегодня после полудня в Курессааре бушевала буря с грозой, которая подожгла крышу многоквартирного дома на улице Ида.

Спасатели быстро взяли пожар под контроль, и никто не пострадал.

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