13.06.2019, 19:20
ВИДЕО | В Курессааре молния ударила в многоквартирный дом и подожгла крышу
Сегодня после полудня в Курессааре бушевала буря с грозой, которая подожгла крышу многоквартирного дома на улице Ида.
Сегодня после полудня в Курессааре бушевала буря с грозой, которая подожгла крышу многоквартирного дома на улице Ида.
Спасатели быстро взяли пожар под контроль, и никто не пострадал.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
Вице-министр образования и науки РК арестована
Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею