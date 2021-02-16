16.02.2021, 08:41
ВИДЕО | В Кристийне загорелся автомобиль на заправке
Во вторник утром поступило сообщение о горящем автомобиле у заправки Circle K в Кристийне.
Во вторник утром поступило сообщение о горящем автомобиле у заправки Circle K в Кристийне.
Спасательный центр подтвердил, что к 8:15 огонь был локализирован. К счастью, никто не пострадал.
Почему автомобиль загорелся, пока неизвестно.
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