16.02.2021, 08:41

ВИДЕО | В Кристийне загорелся автомобиль на заправке


EST 5

Во вторник утром поступило сообщение о горящем автомобиле у заправки Circle K в Кристийне.

Спасательный центр подтвердил, что к 8:15 огонь был локализирован. К счастью, никто не пострадал.

Почему автомобиль загорелся, пока неизвестно.

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