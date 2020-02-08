08.02.2020, 13:26
ВИДЕО | В Копли автомобиль съехал на железную дорогу
Сегодня утром полиция достала упавший на железнодорожные рельсы автомобиль. Смотрите видео!
Сегодня утром полиция достала упавший на железнодорожные рельсы автомобиль. Смотрите видео!
Сегодня в 8:35 полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне, возле улицы Копли, 118, автомобиль съехал с обрыва. По словам водителя, он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, когда вышел из него. Спасатели достали автомобиль с железнодорожных путей.
Полиция напоминает, выходя из машины, убедитесь, чтобы она не начала двигаться самостоятельно!
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