08.02.2020, 13:26

ВИДЕО | В Копли автомобиль съехал на железную дорогу


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ВИДЕО | В Копли автомобиль съехал на железную дорогу
Скриншот

Сегодня утром полиция достала упавший на железнодорожные рельсы автомобиль. Смотрите видео!

Сегодня в 8:35 полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне, возле улицы Копли, 118, автомобиль съехал с обрыва. По словам водителя, он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, когда вышел из него. Спасатели достали автомобиль с железнодорожных путей.

Полиция напоминает, выходя из машины, убедитесь, чтобы она не начала двигаться самостоятельно!

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