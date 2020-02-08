ВИДЕО | В Копли автомобиль съехал на железную дорогу

Сегодня в 8:35 полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне, возле улицы Копли, 118, автомобиль съехал с обрыва. По словам водителя, он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, когда вышел из него. Спасатели достали автомобиль с железнодорожных путей.

Полиция напоминает, выходя из машины, убедитесь, чтобы она не начала двигаться самостоятельно!