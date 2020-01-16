ВИДЕО | В Кохтла-Ярве были обстреляны два автобуса. Подозреваемые задержаны

В одном автобусе находились пассажиры, во втором кроме водителя пассажиров не было. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте инцидента работают патрули полиции, отряд быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа полиции.

Полиция задержала в качестве подозреваемых трех несовершеннолетних.

На данный момент неизвестно, стреляли по окнам из огнестрельного, воздушного или спортивного оружия.

Все обстоятельства данного происшествия выяснятся в ходе уголовного производства.

Полиция заверяет, что опасности для жизни и здоровья жителей города нет.