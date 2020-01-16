ВИДЕО | В Кохтла-Ярве были обстреляны два автобуса. Подозреваемые задержаны(24)
Сегодня, 16 января в 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на улице Калеви стреляли по окнам двух рейсовых автобусов. Полиция провела масштабную операцию по задержанию злоумышленников.
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