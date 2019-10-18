18.10.2019, 12:40

ВИДЕО | В Йыхви ДТП с участием трех автомобилей и автобуса. Один из свидетелей почему-то танцует

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rus.delfi.ee
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Утром в пятницу в Йыхви произошло ДТП с участием четырех транспортных средств — трех легковых автомобилей и пригородного автобуса.

Свидетель ДТП Андрей Федоров поделился своими фото и видео с RusDelfi.

Пользователи популярной группы в Фэйсбуке EZ-дуны считают виновным в аварии водителя автобуса компании SEBE, однако официальной информацией на эту тему Delfi в настоящее время не располагает.

Происшествие сильно осложнило дорожную ситуацию в Йыхви.

ДТП в Йыхви Фото: Андрей Федоров
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