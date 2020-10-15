ВИДЕО | В Харьюмаа загорелись три садовых домика
Сегодня после полудня в волости Йыэляхтме в деревне Юлгазе по до сих пор неизвестной причине загорелись три садовых домика.
Сегодня после полудня в волости Йыэляхтме в деревне Юлгазе по до сих пор неизвестной причине загорелись три садовых домика.
"Сегодня в 12:55 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в деревне Юлгазе", — сказала Delfi руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Лийна Валнер.
По прибытии спасателей горели три маленьких садовых домика, два из которых — открытым пламенем. По первоначальным данным, людей в садовых домиках нет и около 13:30 работы по тушению еще продолжались.
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