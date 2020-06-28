ВИДЕО | В Хаабнеэме ребенка на надувном матрасе унесло далеко в море

Сегодня после полудня в поселке Хаабнеэме попала в опасную ситуацию нежившаяся на матрасе 14-летняя девочка, которую ветер унес далеко в море.
"Сегодня около 15:30 Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Хаабнеэме на морском берегу 14-летнюю девочку унесло на надувном матрасе в море. Из-за сильного ветра надувной матрас быстро несло дальше, из-за чего береговой охране тоже не удалось сразу достать нуждающуюся в помощи", — сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
На место происшествия отправили на помощь катера спасателей и полиции. Также выслали летный отряд с вертолетом.
Десять минут спустя команде катера удалось достать девочку из моря и доставить ее на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.
Полиция пояснила, что по первоначальным данным девочка пошла вместе со взрослыми на пляж, когда последние в какой-то момент потеряли ее из виду на пляже.
"К счастью, все разрешилось хорошо, и девочка в безопасности попала обратно на берег". — добавила Вирк.
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