ВИДЕО | В Хаабнеэме ребенка на надувном матрасе унесло далеко в море

"Сегодня около 15:30 Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Хаабнеэме на морском берегу 14-летнюю девочку унесло на надувном матрасе в море. Из-за сильного ветра надувной матрас быстро несло дальше, из-за чего береговой охране тоже не удалось сразу достать нуждающуюся в помощи", — сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

На место происшествия отправили на помощь катера спасателей и полиции. Также выслали летный отряд с вертолетом.

Десять минут спустя команде катера удалось достать девочку из моря и доставить ее на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.

Полиция пояснила, что по первоначальным данным девочка пошла вместе со взрослыми на пляж, когда последние в какой-то момент потеряли ее из виду на пляже.

"К счастью, все разрешилось хорошо, и девочка в безопасности попала обратно на берег". — добавила Вирк.