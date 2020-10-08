08.10.2020, 09:17

ВИДЕО | В Хааберсти опасный маневр закончился столкновением, один автомобиль перевернулся на крышу

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Утром в 7:40 на Палдиски маантеэ в столичном районе Хааберсти произошло ДТП, когда один легковой автомобиль резко выехал на главную дорогу и столкнулся с другим автомобилем.

На записи с видеорегистратора (время на записи указано неверное — прим. ред.), которую прислал Delfi читатель, видно, как у автобусной остановки Мустйыэ Honda движется по Палдискому шоссе в сторону Ыйсмяэ. Вдруг на шоссе резко выезжает с парковки Hyundai, водитель Honda пытается избежать столкновения, но Hyundai продолжает движение к дальней полосе и столкновение становится неизбежным.

Оба автомобиля вылетели в кювет, а Honda даже перевернулась на крышу.

Полиция сообщила Delfi, что в каждом автомобиле было по два человека. Пассажира Hyundai доставили в больницу.

Точные детали инцидента выясняются.

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