ВИДЕО | В Хааберсти опасный маневр закончился столкновением, один автомобиль перевернулся на крышу

На записи с видеорегистратора (время на записи указано неверное — прим. ред.), которую прислал Delfi читатель, видно, как у автобусной остановки Мустйыэ Honda движется по Палдискому шоссе в сторону Ыйсмяэ. Вдруг на шоссе резко выезжает с парковки Hyundai, водитель Honda пытается избежать столкновения, но Hyundai продолжает движение к дальней полосе и столкновение становится неизбежным.
Оба автомобиля вылетели в кювет, а Honda даже перевернулась на крышу.
Полиция сообщила Delfi, что в каждом автомобиле было по два человека. Пассажира Hyundai доставили в больницу.
Точные детали инцидента выясняются.
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