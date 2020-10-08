ВИДЕО | В Хааберсти опасный маневр закончился столкновением, один автомобиль перевернулся на крышу

На записи с видеорегистратора (время на записи указано неверное — прим. ред.), которую прислал Delfi читатель, видно, как у автобусной остановки Мустйыэ Honda движется по Палдискому шоссе в сторону Ыйсмяэ. Вдруг на шоссе резко выезжает с парковки Hyundai, водитель Honda пытается избежать столкновения, но Hyundai продолжает движение к дальней полосе и столкновение становится неизбежным.

Оба автомобиля вылетели в кювет, а Honda даже перевернулась на крышу.

Полиция сообщила Delfi, что в каждом автомобиле было по два человека. Пассажира Hyundai доставили в больницу.

Точные детали инцидента выясняются.