ВИДЕО | В центре Таллинна столкнулись три автомобиля. Виновник ДТП был пьян и пытался устроить драку прямо на дороге

Между собой столкнулись автомобили Toyota Prius, Mercedes-Benz и Toyota Corolla, двое из которых были такси.

Полиция объяснила, что водитель Mercedese находился в состоянии алкогольного опьянения и также был очень агрессивно настроен в отношении других людей.

Мужчину доставили в участок. Детали инцидента выяснить производство.

По словам свидетеля инцидента, пассажир Mercedese тоже был агрессивно настроен и угрожал напасть на других водителей.