12.10.2019, 18:26

ВИДЕО | В центре Таллинна столкнулись три автомобиля. Виновник ДТП был пьян и пытался устроить драку прямо на дороге

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rus.delfi.ee
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В субботу после пяти часов вечера произошло ДТП на Нарвском шоссе в центре Таллинна. Около остановки Хобуяама столкнулись три автомобиля.

Между собой столкнулись автомобили Toyota Prius, Mercedes-Benz и Toyota Corolla, двое из которых были такси.

Полиция объяснила, что водитель Mercedese находился в состоянии алкогольного опьянения и также был очень агрессивно настроен в отношении других людей.

Мужчину доставили в участок. Детали инцидента выяснить производство.

По словам свидетеля инцидента, пассажир Mercedese тоже был агрессивно настроен и угрожал напасть на других водителей.

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