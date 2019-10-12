12.10.2019, 18:26
ВИДЕО | В центре Таллинна столкнулись три автомобиля. Виновник ДТП был пьян и пытался устроить драку прямо на дороге(12)
В субботу после пяти часов вечера произошло ДТП на Нарвском шоссе в центре Таллинна. Около остановки Хобуяама столкнулись три автомобиля.
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