12.10.2019, 18:26
ВИДЕО | В центре Таллинна столкнулись три автомобиль. Виновник ДТП был пьян и пытался устроить драку прямо на дороге
В субботу после пяти часов вечера произошло ДТП на Нарвском шоссе в центре Таллинна. Около остановки Хобуяама столкнулись три автомобиля.
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