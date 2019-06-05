ВИДЕО: В центре Таллинна сбили велосипедиста — профессора Эстонской художественной академии Ханнеса Пракса

ДТП произошло на перекрестке Пронкси-Кундери, где совершавший поворот налево автомобиль Citroen C4 столкнулся с двигавшимся прямо навстречу велосипедистом.

Велосипедиста, 45-летнего мужчину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За рулем автомобиля был 76-летний мужчина. В полиции подтвердили, что в момент ДТП он был трезв.

Как выяснилось, водитель сбил архитектора и профессора Эстонской художественной академии Ханнеса Пракса. Пракс подтвердил Delfi, что находится еще в отделении интенсивного лечения, но вскоре его отпустят на домашнее лечение. Инцидент он комментировать не захотел.