ВИДЕО: В центре Таллинна сбили велосипедиста — профессора Эстонской художественной академии Ханнеса Пракса(6)
Полиция сообщила в Twitter, что в 15:31 произошла авария в центре Таллинна. Пострадал велосипедист.
Полиция сообщила в Twitter, что в 15:31 произошла авария в центре Таллинна. Пострадал велосипедист.
ДТП произошло на перекрестке Пронкси-Кундери, где совершавший поворот налево автомобиль Citroen C4 столкнулся с двигавшимся прямо навстречу велосипедистом.
Велосипедиста, 45-летнего мужчину, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
За рулем автомобиля был 76-летний мужчина. В полиции подтвердили, что в момент ДТП он был трезв.
Как выяснилось, водитель сбил архитектора и профессора Эстонской художественной академии Ханнеса Пракса. Пракс подтвердил Delfi, что находится еще в отделении интенсивного лечения, но вскоре его отпустят на домашнее лечение. Инцидент он комментировать не захотел.
Jalgrattur, 45-aastane mees viidi tervisekontrolliks haiglasse. Autot juhtis kaine 76-aastane mees.
NB! Soojad ilmad toovad tänavatele nii mootoriga kui mootorita kaherattalisi.
Autojuht, ole liikluses tähelepanelik, sest kaherattaliste juhid jäävad õnnetuses alati kaotajaks! pic.twitter.com/3m6Bp91LLd
— Politsei (@Politsei) June 5, 2019
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