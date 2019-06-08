08.06.2019, 11:30
ВИДЕО | В центре Таллинна группа быстрого реагирования скрутила двоих мужчин на глазах у прохожих(23)
Вчера вечером на перекрестке у площади Вабадузе открылась известная из боевиков картина, когда сотрудники группы быстрого реагирования заломали подозреваемых в преступлении против имущества мужчин.
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