ВИДЕО | В центре Таллинна группа быстрого реагирования скрутила двоих мужчин на глазах у прохожих

rus.delfi.ee EST

Вчера вечером на перекрестке у площади Вабадузе открылась известная из боевиков картина, когда сотрудники группы быстрого реагирования заломали подозреваемых в преступлении против имущества мужчин.