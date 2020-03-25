ВИДЕО | Узнаете преступников? Полиция ищет свидетелей поджога автомобилей в Нарве

Сообщение о том, что на ул. Креэнхольми горит несколько автомобилей, поступило сегодня, 25 марта, в 3.04. На месте выяснилось, что горят пять автомобилей, по первоначальной информации, было повреждено восемь автомобилей.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, имеется запись видеокамеры, на которой видно, что два человека, личность которых сейчас устанавливается, подожгли один автомобиль, за этим загорелись и другие автомобили.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство и мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее выянить, кто совершил это деяние", — сказал капитан полиции Сергей Масленников.

Люди в данном происшествии не пострадали, был причинен общий ущерб почти в 20 000 евро.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого происшествия или узнает людей на видео, сообщить об этом полиции по э-почте sergei.maslennikov@politsei.ee или позвонить по номеру 53025532.

Для расследования происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о порче и уничтожении вещи.