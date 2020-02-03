03.02.2020, 08:35
ВИДЕО | Утечка газа парализовала работу заправки Alexela в Сикупилли
Чуть позже 23 часов спасателям поступил вызов в Таллинн на заправку Alexela в Сикупилли, где была утечка газа. На место выехали большим составом, но к счастью, угрозы загрязнения нет.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что в вентиле шланга колонки природного газа была утечка.
Поскольку все утечки газа воспринимают очень серьезно, это был вызов высокой категории.
Незадолго до полуночи стало ясно, что большой опасности нет. Спасатели еще находились на месте происшествия и ждали представителя сети заправок.
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