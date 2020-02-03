03.02.2020, 08:35
ВИДЕО | Утечка газа парализовала работу заправки Alexela в Сикупилли
Чуть позже 23 часов спасателям поступил вызов в Таллинн на заправку Alexela в Сикупилли, где была утечка газа. На место выехали большим составом, но к счастью, угрозы загрязнения нет.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Ортодоксов сняли с рейса из-за "неприятного запаха тела"
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в РФ