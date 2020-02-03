ВИДЕО | Утечка газа парализовала работу заправки Alexela в Сикупилли

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что в вентиле шланга колонки природного газа была утечка.

Поскольку все утечки газа воспринимают очень серьезно, это был вызов высокой категории.

Незадолго до полуночи стало ясно, что большой опасности нет. Спасатели еще находились на месте происшествия и ждали представителя сети заправок.