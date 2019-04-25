ВИДЕО: Усталый водитель грузовика создал несколько опасных ситуаций на шоссе Таллинн-Нарва

Выяснилось, что управлявший грузовиком 23-летний мужчина нарушил требования режима времени в пути и времени отдыха и создал несколько опасных ситуаций на дороге. В качестве наказания за нарушение суд назначил ему восемь дней ареста и его лишили права на управление транспортным средством на четыре месяца.

По словам капитана полиции патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Анники Эльм, о данном водителе полиция получала сообщения и ранее, в том числе и утром того же дня.

"Полиции сообщили о ехавшем в сторону Нарвы грузовике с подозрительной манерой езды. Патрульные полицейские проверили водителя, он был трезв, провели с ним беседу, призвали быть внимательнее на дороге и разрешили продолжить путь. На обратном пути из Нарвы этот водитель вновь привлек внимание своим неуверенным стилем вождения", — рассказала Эльм, подчеркнув, что полиции очень важна информация, поступающая от других внимательных участников дорожного движения, так как благодаря этому полицейские задерживают много опасных водителей.

В этот раз водителя становили недалеко от Йыхви. "Профессиональные водители обязаны придерживаться требований к режиму времени в пути и времени отдыха, при необходимости водитель должен представить при проверке данные за текущий день и предыдущие 28 дней. В данном случае патрульные полицейские поверили документацию и записанные данные и выяснили, что водитель намеренно предоставил ложные данные о своем рабочем времени и пытался показать, что в предыдущие дни он работал гораздо меньше, чем на самом деле", — сказала Анника Эльм.