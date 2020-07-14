ВИДЕО | Удары ногами и броски кирпичами: в Пыхья-Таллинне пьяная девушка повредила семь машин

Читатель поделился с Delfi записями с камер видеонаблюдения, на которых видно, как агрессивная девушка яростно пытается открыть двери припаркованных на улице машин, бьет некоторых из них ногой, а затем решает даже в две из них бросить кирпич.

Пыхьяская префектура подтвердила, что были повреждены семь припаркованных у квартирного дома автомобилей. Жители дома задержали 28-летнюю девушку и передали полицейским. Находившуюся в состоянии алкогольного опьянения девушку доставили в арестный дом.

Один из жителей дома сообщил Delfi, что это мог быть человек, который когда-то был связан с квартирным товариществом и затаил злобу, но это лишь предположение.

Полиция иниццировала производство о проступке, чтобы выяснить детали инцидента.