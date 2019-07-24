24.07.2019, 18:50
ВИДЕО TV3 | В поезде Elron мужчина занимался самоудовлетворением на глазах у пассажирок(29)
В начале июля некоторых пассажиров Elron ждал неприятный сюрприз. По сведениям "Seitsmesed", один мужчина средних лет за один вечер успел потревожить нескольких женщин, наблюдая за которыми, он занимался самоудовлетворением. Одна из жертв извращенца также подала в полицию заявление о случившемся, и полиция сейчас занимается выяснением обстоятельств инцидента.
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