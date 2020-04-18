18.04.2020, 19:21
ВИДЕО TV3 | В Ляэнемаа полицейским пришлось применить силу к компании молодежи(121)
Ждавшая автобус компания молодых людей вступила в драку с полицейскими, которым пришлось применить силу.
Ждавшая автобус компания молодых людей вступила в драку с полицейскими, которым пришлось применить силу.
Полиция серьезно относится к предотвращению нарушений правил, связанных с корноавирусом и чрезвычайным положением. В пятницу вечером они выехали в Таэбла в Ляэнемаа, где большая компания молодежи собралась на автобусной остановке.
"Все понятно?" — спросил полицейский у молодого человека, на что тот ответил "Нет". Полицейские решили его задержать, после чего началась драка.
Теперь молодые люди обвиняют полицейских в чрезмерном применении силы.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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