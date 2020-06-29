ВИДЕО TV3 | Гражданин помог задержать пьяного водителя, совершившего несколько аварий

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Бритта Сепп сообщила Delfi, что, по предварительным данным, водитель транспортного средства с признаками опьянения в воскресенье вечером двигался по улице Палласти со стороны Тартуского шоссе в направлении улицы Катусепапи.

Водитель проехал по Катусепапи в сторону улицы Ласнамяэ, где задел три припаркованных автомобиля.

Остановился нарушитель у дома на улице Катусепапи, вошел в здание, где был позже задержан. Никто из людей не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.