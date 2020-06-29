ВИДЕО TV3 | Гражданин помог задержать пьяного водителя, совершившего несколько аварий
Вчера вечером внимательный водитель заметил на улице Палласти подозрительную машину, которая продолжила движение и после того, как задела три автомобиля. В конце концов машина получила повреждение, наехав на тротуар. Позже водитель объяснил свои действия тем, что ему прислали SMS. По прибытии полиции выяснилось, что водитель был нетрезв.
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