29.06.2020, 19:22
ВИДЕО TV3 | Гражданин помог задержать пьяного водителя, совершившего несколько аварий
Вчера вечером внимательный водитель заметил на улице Палласти подозрительную машину, которая продолжила движение и после того, как задела три автомобиля. В конце концов машина получила повреждение, наехав на тротуар. Позже водитель объяснил свои действия тем, что ему прислали SMS. По прибытии полиции выяснилось, что водитель был нетрезв.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Бритта Сепп сообщила Delfi, что, по предварительным данным, водитель транспортного средства с признаками опьянения в воскресенье вечером двигался по улице Палласти со стороны Тартуского шоссе в направлении улицы Катусепапи.
Водитель проехал по Катусепапи в сторону улицы Ласнамяэ, где задел три припаркованных автомобиля.
Остановился нарушитель у дома на улице Катусепапи, вошел в здание, где был позже задержан. Никто из людей не пострадал.
Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
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