ВИДЕО | Сверхнаглость: мужчина выкопал и своровал кусты роз прямо на оживленной столичной магистрали!

Происшествие имело место в 14.20. У цветочного вора были с собой лопата и большой черный пластиковый мешок, куда он складывал кусты. Затем мужчина вместе с добычей покинул место происшествия на припаркованном рядом с Olerex автомобиле Mercedes.
К счастью, преступление заснял и отправил в МуПо местный житель, живущий неподалеку. Муниципальная полиция сообщила о произошедшем в мустамяэскую районную управу, передала ей доказательный материал с тем, чтобы районные власти подали заявление в полицию.
МуПо благодарит внимательного горожанина, действия которого позволят найти и наказать злоумышленника.
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Хинштейн ответил Навальному о евреях
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем