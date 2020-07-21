ВИДЕО | Сверхнаглость: мужчина выкопал и своровал кусты роз прямо на оживленной столичной магистрали!

Происшествие имело место в 14.20. У цветочного вора были с собой лопата и большой черный пластиковый мешок, куда он складывал кусты. Затем мужчина вместе с добычей покинул место происшествия на припаркованном рядом с Olerex автомобиле Mercedes.

К счастью, преступление заснял и отправил в МуПо местный житель, живущий неподалеку. Муниципальная полиция сообщила о произошедшем в мустамяэскую районную управу, передала ей доказательный материал с тем, чтобы районные власти подали заявление в полицию.

МуПо благодарит внимательного горожанина, действия которого позволят найти и наказать злоумышленника.