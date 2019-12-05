ВИДЕО | Суд решил досрочно выпустить госизменника Хермана Симма из тюрьмы

Тартуский суд отметил в своем постановлении, что в случае Симма риск рецидива очень низок. Суд считает, что доступ Симма к различной секретной информации и документам, которые могут представлять интерес для зарубежных стран и их организаций, мизерный. Риск рецидива уменьшает и возраст осужденного, а также его состояние здоровья. Для УДО имеются и другие предпосылки, например, законопослушное поведение и наличие определенного места жительство.

Из характеристик Симма, его слов и поведения во время нахождения в тюрьме и на судебном заседании видно, что он сделал свои выводы, он раскаивается в содеянном и сможет в условиях жесткого наздора вести законопослушную жизнь.

Суд согласился, рассматривая совершенное Симмом деяние, что осужденный совершил очень тяжкое преступление, предал свою страну, свою родину за материальное вознаграждение. Суд отметил: несмотря на то, что во время совершения преступления за него действовало более мягкое наказание, чем сегодня, это не означает, что в отношении Симма должно быть исключено УДО. По Конституции ЭР все равны перед законом, это означает, что правоприменение должны быть однотипным для всех лиц, находящихся в схожей ситуации. Принимая решение, суд должен руководствоваться исключительно действующими правовыми нормами, а не желаниями и интересами различных лиц и групп.

Здесь суд счел необходимым отметить, что у законодателя была и есть возможность изменить действующее правовое регулирование в части УДО, и, например, ввести для каких-то лиц или видов преступлений особые условия для УДО. Например, предусмотреть, что при совершении преступления определенной тяжести УДО не применяется. При этом надо проследить, чтобы такие правила согласовывались с Конституцией ЭР и практикой Европейского суда по правам человека.

Суд назначил Симму испытательный срок до 18.03.2021 года, обязал его проходить предусмотренный законом контроль и проверки. При нарушении условий УДО к подсудимому вновь будет применено реальное исполнение наказания.

Симм будет освобожден от исполнения наказания после вступления постановления суда в законную силу. Обжалованию постановление подлежит в течение 15 дней.

Симм реально отбыл подавляющую часть назначенного ему наказания — из 12 с половиной лет он отбыл 11 лет и 2 месяца.

Лыунаская окружная прокуратура сообщила, что не будет оспаривать освобождение Хермана Симма, которое поддержали как тюрьма, так и проводивший следствие орган.