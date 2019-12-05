ВИДЕО | Суд решил досрочно выпустить госизменника Хермана Симма из тюрьмы(17)
Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.
Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.
Суд, заслушав осужденного, а также ознакомившись с мнением прокурора и представленными Тартуской тюрьмой материалами, решил, что условно-досрочное освобождение (УДО) Симма из тюрьмы обоснованно.
По мнению суда, УДО и помещение Симма под криминальный надзор даст в плане влияния на законопослушность Симма в дальнейшей жизни больше, чем полное отбытие наказания в местах заключения. Как тюрьма, так и прокуратура поддержали освобождение Симма.
25 февраля 2009 года Харьюский уездный суд признал Симма виновным в государственной измене и осудил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. По гражданскому иску Министерства обороны Симм был должен выплатить в качестве компенсации ущерба 20 155 000 кро (почти 1,3 млн евро).
"Что сделано, то сделано", — сказал тогда Херманн Симм на допросе в КаПо. "И честно говоря, нужно понести ответственность".
В 2017 году он ходатайствовал в суде об УДО. Пожаловался, что стал банкротом, но супруга пообещала его содержать. Он сказал, что должен государству еще 1,2 млн евро.
Тартуский суд отметил в своем постановлении, что в случае Симма риск рецидива очень низок. Суд считает, что доступ Симма к различной секретной информации и документам, которые могут представлять интерес для зарубежных стран и их организаций, мизерный. Риск рецидива уменьшает и возраст осужденного, а также его состояние здоровья. Для УДО имеются и другие предпосылки, например, законопослушное поведение и наличие определенного места жительство.
Из характеристик Симма, его слов и поведения во время нахождения в тюрьме и на судебном заседании видно, что он сделал свои выводы, он раскаивается в содеянном и сможет в условиях жесткого наздора вести законопослушную жизнь.
Суд согласился, рассматривая совершенное Симмом деяние, что осужденный совершил очень тяжкое преступление, предал свою страну, свою родину за материальное вознаграждение. Суд отметил: несмотря на то, что во время совершения преступления за него действовало более мягкое наказание, чем сегодня, это не означает, что в отношении Симма должно быть исключено УДО. По Конституции ЭР все равны перед законом, это означает, что правоприменение должны быть однотипным для всех лиц, находящихся в схожей ситуации. Принимая решение, суд должен руководствоваться исключительно действующими правовыми нормами, а не желаниями и интересами различных лиц и групп.
Здесь суд счел необходимым отметить, что у законодателя была и есть возможность изменить действующее правовое регулирование в части УДО, и, например, ввести для каких-то лиц или видов преступлений особые условия для УДО. Например, предусмотреть, что при совершении преступления определенной тяжести УДО не применяется. При этом надо проследить, чтобы такие правила согласовывались с Конституцией ЭР и практикой Европейского суда по правам человека.
Суд назначил Симму испытательный срок до 18.03.2021 года, обязал его проходить предусмотренный законом контроль и проверки. При нарушении условий УДО к подсудимому вновь будет применено реальное исполнение наказания.
Симм будет освобожден от исполнения наказания после вступления постановления суда в законную силу. Обжалованию постановление подлежит в течение 15 дней.
Симм реально отбыл подавляющую часть назначенного ему наказания — из 12 с половиной лет он отбыл 11 лет и 2 месяца.
Лыунаская окружная прокуратура сообщила, что не будет оспаривать освобождение Хермана Симма, которое поддержали как тюрьма, так и проводивший следствие орган.
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