05.12.2019, 10:16

ВИДЕО | Суд решил досрочно выпустить госизменника Хермана Симма из тюрьмы

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Прокуратура не возражает
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Herman SimmFoto: TERJE LEPP

Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.

Суд, заслушав осужденного, а также ознакомившись с мнением прокурора и представленными Тартуской тюрьмой материалами, решил, что условно-досрочное освобождение (УДО) Симма из тюрьмы обоснованно.

По мнению суда, УДО и помещение Симма под криминальный надзор даст в плане влияния на законопослушность Симма в дальнейшей жизни больше, чем полное отбытие наказания в местах заключения. Как тюрьма, так и прокуратура поддержали освобождение Симма.

25 февраля 2009 года Харьюский уездный суд признал Симма виновным в государственной измене и осудил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. По гражданскому иску Министерства обороны Симм был должен выплатить в качестве компенсации ущерба 20 155 000 кро (почти 1,3 млн евро).

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"Что сделано, то сделано", — сказал тогда Херманн Симм на допросе в КаПо. "И честно говоря, нужно понести ответственность".

В 2017 году он ходатайствовал в суде об УДО. Пожаловался, что стал банкротом, но супруга пообещала его содержать. Он сказал, что должен государству еще 1,2 млн евро.

Тартуский суд отметил в своем постановлении, что в случае Симма риск рецидива очень низок. Суд считает, что доступ Симма к различной секретной информации и документам, которые могут представлять интерес для зарубежных стран и их организаций, мизерный. Риск рецидива уменьшает и возраст осужденного, а также его состояние здоровья. Для УДО имеются и другие предпосылки, например, законопослушное поведение и наличие определенного места жительство.

Из характеристик Симма, его слов и поведения во время нахождения в тюрьме и на судебном заседании видно, что он сделал свои выводы, он раскаивается в содеянном и сможет в условиях жесткого наздора вести законопослушную жизнь.

Суд согласился, рассматривая совершенное Симмом деяние, что осужденный совершил очень тяжкое преступление, предал свою страну, свою родину за материальное вознаграждение. Суд отметил: несмотря на то, что во время совершения преступления за него действовало более мягкое наказание, чем сегодня, это не означает, что в отношении Симма должно быть исключено УДО. По Конституции ЭР все равны перед законом, это означает, что правоприменение должны быть однотипным для всех лиц, находящихся в схожей ситуации. Принимая решение, суд должен руководствоваться исключительно действующими правовыми нормами, а не желаниями и интересами различных лиц и групп.

Здесь суд счел необходимым отметить, что у законодателя была и есть возможность изменить действующее правовое регулирование в части УДО, и, например, ввести для каких-то лиц или видов преступлений особые условия для УДО. Например, предусмотреть, что при совершении преступления определенной тяжести УДО не применяется. При этом надо проследить, чтобы такие правила согласовывались с Конституцией ЭР и практикой Европейского суда по правам человека.

Суд назначил Симму испытательный срок до 18.03.2021 года, обязал его проходить предусмотренный законом контроль и проверки. При нарушении условий УДО к подсудимому вновь будет применено реальное исполнение наказания.

Симм будет освобожден от исполнения наказания после вступления постановления суда в законную силу. Обжалованию постановление подлежит в течение 15 дней.

Симм реально отбыл подавляющую часть назначенного ему наказания — из 12 с половиной лет он отбыл 11 лет и 2 месяца.

Лыунаская окружная прокуратура сообщила, что не будет оспаривать освобождение Хермана Симма, которое поддержали как тюрьма, так и проводивший следствие орган.

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