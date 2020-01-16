16.01.2020, 19:23

ВИДЕО | Столкнулись две машины Škoda: обе женщины-водителя оказались в больнице


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В четверг во второй половине дня в селе Кырвекюла, что в волости Тарту, произошла авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля. Оба водителя получили травмы.

Сегодня в 16.48 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на трассе Йыхви - Тарту - Валга: столкнулись автомобили Škoda Superb и Škoda Oktavia.

По предварительным данным, водитель Škoda Oktavia, намеревавшийся ехать в сторону Тарту и совершавший левый поворот с второстепенной дороги, не пропустил двигавшийся со стороны Тарту в сторону Йыхви по главной дороге автомобиль Škoda Superb.

Оба водителя - 51-летняя (Škoda Oktavia) и 48-летняя женщины - получили травмы и были доставлены в больницу.

Водители были трезвы, машины имели соответствующие покрышки. Детали ДТП выясняются.

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