ВИДЕО | Спрыгнувшего в Эмайыги мужчину до сих пор не нашли: поиски продолжаются

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала Delfi, что вчера реку ”прочесали” при помощи эхолота. Также были осмотрен и берег. Сегодня в поисках задействованы гидролокатор и дрон.



26 марта в 23:56 поступило сообщение о том, что на Вабадузе пст в Тарту с моста Каарсилла в реку Эмайыги спрыгнул мужчина и исчез.

Очевидцы сразу же позвонили в Службу спасения. Прибывшие на место спасатели и полиция произвели поиски как на воде при помощи лодки, так и на берегу, но успехом они не увенчались. Перед инцидентом мужчину видели в пабе Ristiisa.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по инциденты, сообщить об этом но номеру 58601717 или имейлу siim.linnard@politsei.ee.