ВИДЕО | Спрыгнувшего в Эмайыги мужчину до сих пор не нашли: поиски продолжаются(13)
Во вторник поздно вечером в Тарту 28-летний мужчина спрыгнул с моста в реку и исчез. Полиция продолжает его поиски.
Во вторник поздно вечером в Тарту 28-летний мужчина спрыгнул с моста в реку и исчез. Полиция продолжает его поиски.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала Delfi, что вчера реку ”прочесали” при помощи эхолота. Также были осмотрен и берег. Сегодня в поисках задействованы гидролокатор и дрон.
Очевидцы сразу же позвонили в Службу спасения. Прибывшие на место спасатели и полиция произвели поиски как на воде при помощи лодки, так и на берегу, но успехом они не увенчались. Перед инцидентом мужчину видели в пабе Ristiisa.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по инциденты, сообщить об этом но номеру 58601717 или имейлу siim.linnard@politsei.ee.
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