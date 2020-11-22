22.11.2020, 20:50

ВИДЕО | Спешит на тот свет? Опасный маневр водителя мог привести к серьезному ДТП

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В субботу утром нетерпеливый водитель, совершая обгон в узком месте шоссе, создал опасную ситуацию не только для себя, но и для другого водителя.

Видимо, водитель уж очень спешил: в зону со скоростным ограничением 50 км/ч он влетел на скорости почти в два раза выше. Кроме того, своим поведением он создал опасную ситуацию и для других водителей.

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