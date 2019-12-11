ВИДЕО | Спасательный департамент — о трагедии в Тарту: причину пожара выявит следствие. Пока нет оснований для спекуляций
Пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк рассказал Delfi что на данный момент мало что известно о причинах пожара в жилом доме в Тарту, который унес жизни семьи из пяти людей.
Женщина хотела ввезти в Азербайджан два кило драгоценностей
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Бут рассказал, что случается с белыми американцами в тюрьме
Реакция Овечкина на решение WADA по России