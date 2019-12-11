ВИДЕО | Спасательный департамент — о трагедии в Тарту: причину пожара выявит следствие. Пока нет оснований для спекуляций

Кийк назвал произошедшее чрезвычайно трагическим случаем, тк как погибла вся семья: отец, мать и трое детей.

В доме был газовый баллон, но пока неизвестно, что точно стало причиной возгорания. Его вынесли из дома во время пожарных работ, чтобы он не представлял опасность пожарным.

На данный момент нет оснований для спекуляций на тему того, был ли это несчастный случай или нет, добавил Кийк.

Выяснением причины пожара займется полиция и прокуратура. Следствие также прояснит, были в доме датчик угарного газа.