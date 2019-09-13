13.09.2019, 13:50

ВИДЕО: Совершивший особо опасный обгон водитель BMW задержан и может лишиться прав

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rus.delfi.ee
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24 августа в сеть попало видео, как водителю навстречу мчался BMW, совершавший обгон. Чтобы избежать столкновения, автомобиль в последний момент выехал на обочину и проехал по ней. На сегодняшний момент личность водителя BMW установлена и его ждет наказание.

На данный момент 25-летний водитель BMW ждет решение производства, его опасный маневр расследовали как проступок.

Согласно закону, он может получить штраф в размере до 200 штрафных единиц или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.

Несмотря на то, чт о в инциденте никто не пострадал, опасный маневр водителя мог закончится серьезной аварией.

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