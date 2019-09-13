ВИДЕО: Совершивший особо опасный обгон водитель BMW задержан и может лишиться прав(5)
24 августа в сеть попало видео, как водителю навстречу мчался BMW, совершавший обгон. Чтобы избежать столкновения, автомобиль в последний момент выехал на обочину и проехал по ней. На сегодняшний момент личность водителя BMW установлена и его ждет наказание.
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