ВИДЕО: Совершивший особо опасный обгон водитель BMW задержан и может лишиться прав(25)
24 августа в сеть попало видео, как водителю навстречу мчался BMW, совершавший обгон. Чтобы избежать столкновения, автомобиль в последний момент выехал на обочину и проехал по ней. На сегодняшний момент личность водителя BMW установлена и его ждет наказание.
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