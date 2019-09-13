ВИДЕО: Совершивший особо опасный обгон водитель BMW задержан и может лишиться прав

На данный момент 25-летний водитель BMW ждет решение производства, его опасный маневр расследовали как проступок.

Согласно закону, он может получить штраф в размере до 200 штрафных единиц или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.

Несмотря на то, чт о в инциденте никто не пострадал, опасный маневр водителя мог закончится серьезной аварией.