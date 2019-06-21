21.06.2019, 20:09

ВИДЕО: Сотрудник скорой оживляет умирающего таксиста


rus.delfi.ee
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Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid
Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistidFoto: Tiit Blaat

Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб.

Пострадавших доставили в больницу, один из них — 32-летний мужчина — скончался от полученных травм. По данным rus.err.ee, погибшим оказался уроженец Силламяэ Максим. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии.

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