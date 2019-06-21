ВИДЕО: Сотрудник скорой оживляет умирающего таксиста

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Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid Foto: Tiit Blaat

Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб.