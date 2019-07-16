ВИДЕО | Смотрите, как убегавший от полиции мужчина бросил автомобиль и ринулся в Теплое озеро

В Лыунаской префектуре уточнили, что в Lexus нашли удостоверяющие личность документы, но в данный момент невозможно быть до конца уверенными, что они принадлежат мужчине, который управлял автомобилем и сбежал от полиции. "Мы в сотрудничестве с полицией Литвы пытаемся прояснить случившееся", — отметила пресс-секретарь Керли Вирк.

Чтобы выяснить, удалось ли мужчине выбраться из Теплого озера живым или нужно продолжать поиски в водоеме, чтобы найти его, полиция среди прочего опросила местных жителей. Пока информации о нуждающемся в помощи, который мог передвигаться в этом районе, от них не поступало.

Если кто-то в тех местах видел или сталкивался с таким нуждающимся в помощи, просят сообщить об этом в полицию. Мужчина худощавого телосложения был одет в джинсы и светлую футболку.