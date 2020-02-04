04.02.2020, 15:30
ВИДЕО | Смотрите, как трамвай "Хейно" вернули после аварии на рельсы
Вчера вечером на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Сууртюкки легковой автомобиль врезался в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.
Вчера вечером на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Сууртюкки легковой автомобиль врезался в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.
Для возвращения трамвая на рельсы потребовалась помощь другого состава.
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
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