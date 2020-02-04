04.02.2020, 15:30

ВИДЕО | Смотрите, как трамвай "Хейно" вернули после аварии на рельсы


EST 7

Вчера вечером на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Сууртюкки легковой автомобиль врезался в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.

Для возвращения трамвая на рельсы потребовалась помощь другого состава.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

Читайте также: