ВИДЕО | Смотрите, как трамвай "Хейно" вернули после аварии на рельсы

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Вчера вечером на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Сууртюкки легковой автомобиль врезался в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.