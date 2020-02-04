04.02.2020, 15:30
ВИДЕО | Смотрите, как трамвай "Хейно" вернули после аварии на рельсы
Вчера вечером на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Сууртюкки легковой автомобиль врезался в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.
Вчера вечером на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Сууртюкки легковой автомобиль врезался в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.
Для возвращения трамвая на рельсы потребовалась помощь другого состава.
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ягудин снял маску и рассказал правду об отношении к Тутберидзе
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в РФ
Полки на кухне: хранилище или украшение?
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира