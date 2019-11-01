ВИДЕО: Шторм повалил принадлежащую PPA мачту линии связи. Ее высота — несколько десятков метров

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, в результате случившегося никто не пострадал. Она заверила Delfi, что никакой опасности не было, поскольку домов округе мало, а движения в районе мачты и того меньше.

По ее словам, эксперты сами удивлены, почему металлическая мачта не выдержала натиска ветра. Стоит отметить, что мачта в эксплуатации не находится и никаких устройств на нем нет.

Всего таких мачт насчитывается пять, и PPA уже обратился к партнерам, чтобы выяснить, желают ли они использовать их.

"Сначала эксперты выяснят, почему этот столб не выдержал шторма, и в зависимости от результатов можно будет решить, что делать дальше. То, что этот столб упал, это крайне исключительный случай. Специалисты сами удивлены”, — отмечает Вирк.

Длина мачты составляет несколько десятков метров.