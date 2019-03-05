ВИДЕО: Сбежавших из дома 13-летних девочек нашли в лесу недалеко от Тарту. Они успели разбить палаточный лагерь(14)
Вчера полиция просила помощи в поиске 13-летней Марие и Инессы, которые ушли в понедельник утром из своих домов в Вильянди и Пярну.
Вчера полиция просила помощи в поиске 13-летней Марие и Инессы, которые ушли в понедельник утром из своих домов в Вильянди и Пярну.
Полученная полицией информация указывала на то, что девочки сознательно ушли из дома, чтобы жить самостоятельно. Через какое-то время стражи порядка получили сообщение о том, что девочек видели сидящими на пожитках на автозаправке в Реола в Тартумаа. Это помогло обнаружить подростков в одном из перелесков близ Тарту, где они разбили палаточный лагерь.
Отмечается, что девочки не хотели возвращаться домой как минимум до лета. Побег они планировали полгода. Далее девочками и их семьями займется полиция по делам молодежи.
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