ВИДЕО: Сбежавших из дома 13-летних девочек нашли в лесу недалеко от Тарту. Они успели разбить палаточный лагерь

Полученная полицией информация указывала на то, что девочки сознательно ушли из дома, чтобы жить самостоятельно. Через какое-то время стражи порядка получили сообщение о том, что девочек видели сидящими на пожитках на автозаправке в Реола в Тартумаа. Это помогло обнаружить подростков в одном из перелесков близ Тарту, где они разбили палаточный лагерь.

Отмечается, что девочки не хотели возвращаться домой как минимум до лета. Побег они планировали полгода. Далее девочками и их семьями займется полиция по делам молодежи.