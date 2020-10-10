10.10.2020, 15:17
ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА | На шоссе Таллинн-Нарва лихач решил обогнать фуры и едва не столкнулся со встречным автомобилем
Читатель Delfi прислал видео произошедшего на шоссе Таллинн-Нарва инцидента, где один лихой водитель решил вслепую обогнать фуры. Как видно на видео, чуть было не произошло лобовое столкновение.
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