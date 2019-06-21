21.06.2019, 06:14

ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Таллинне стреляли в двух таксистов: один погиб, второй в тяжелом состоянии

 (19)
rus.delfi.ee
EST

Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Один погиб. Идет спецоперация по задержанию преступника.

Мужчин доставили в больницу, один из них - 32-летний мужчина скончался от полученных травм. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии. Идет большая спецоперация по задержанию стрелявшего.

Полиция сообщает, что сейчас улица Теллискиви перекрыта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, полиция просит позвонить на номер 112 или написать по адресу электронной почты pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: