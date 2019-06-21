ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Таллинне стреляли в двух таксистов: один погиб, второй в тяжелом состоянии

Мужчин доставили в больницу, один из них - 32-летний мужчина скончался от полученных травм. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии. Идет большая спецоперация по задержанию стрелявшего.

Полиция сообщает, что сейчас улица Теллискиви перекрыта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, полиция просит позвонить на номер 112 или написать по адресу электронной почты pohja.isikuvihje@politsei.ee.