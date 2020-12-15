ВИДЕО | Ребенок выбегает на дорогу, падает и чуть не оказывается под колесами автомобиля

На записи видно, как ребенок бежит через дорогу, падает и чуть не попадает под автомобиль.

Центр напоминает родителям, что с детьми нужно периодически говорить о безопасном поведении на дорогах. Водители в свою очередь должны понимать, что границы поля зрения у детей на треть уже, чем у взрослых, и дети не в состоянии оценить тормозной путь транспортного средства.