ВИДЕО | Ребенок на электросамокате едва не попал под колеса машины

Выехавший на круг водитель автомобиля не заметил пересекавшего по переходу дорогу юного электросамокатчика. Если бы ребенок резко не остановился, машина бы его сбила. К счастью, все закончилось благополучно, и автомобиль задел лишь самокат.

Сделавший видеозапись инцидента очевидец сказал Delfi, что водитель не соизволил даже выйти из машины и справиться — всё ли у ребенка в порядке.

Руководитель патрульной службы: будем надеяться, что урок получили обе стороны

Начальник патрульной службы Центра дорожного надзора Пыхьяской префектуры Вармо Рейн отметил, что пешеход (в данном случае самокатчик) должен быть особенно внимательным там, где есть опасность повстречаться с машиной.

"Перед выходом на пешеходный переход нужно обязательно остановиться, осмотреться и убедиться, что приближающиеся водители тебя заметили и пропускают", — отметил Рейн.

"И автоводители должны предусмотрительно сбавлять скорость перед пешеходным переходом и убеждаться, что на дорогу никто не вышел. В данном случае большая удача, что никто серьезно не пострадал. Будем надеяться, что обе стороны извлекли из этой ситуации урок и будут в следующий раз более внимательными", - добавил полицейский.